Galatasaray TÜİK'e güvenmedi. Sponsorlukta ENAG verilerine sarıldı

Galatasaray’ın yeni stat isim sponsorluğunu açıkladığı bildiride TÜİK dışında, ENAG'ın enflasyon verisinin kullanılacağını duyurması dikkat çekti.

Galatasaray TÜİK'e güvenmedi. Sponsorlukta ENAG verilerine sarıldı

Şampiyon Galatasaray, transferde hız kesmezken sponsorluk alanında da yeni projelerini duyurmaya devam ediyor.

Sarı - Kırmızılılar Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin isim hakkı anlaşmasının sponsorluk sözleşmesini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) sabah saatlerinde bildirdi.

Ancak Galatasaray'ın açıklamada TÜİK'e dair çapıcı detay ortaya çıktı.

KAP'a yapılan açıklamada, anlaşmanın 5 yıllık olduğuna dikkat çekilirken şu ifadeler kullanıldı:

Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü ile Rams Global İnşaat Sağlık Dış Ticaret Anonim Şirketi arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 5 sezon için geçerli olmak üzere yeni bir stadyum isim hakkı ve sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır.

TÜİK DIŞINDA ENAG DA BAZ ALINACAK

Açıklamada, ilk sezon için Rams Global'den 213 milyon lira alınacağı kaydedilirken, sonraki 4 yıl için yapılacak artışlarda devlet kurumu TÜİK ile beraber bağımsız bir ölçüm birimi olan ENAG'ın enflasyon verilerinin de hesaplamada kullanılacağına dikkat çekildi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

2023-2024 Futbol Sezonu için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 213.600.000,00 TL + KDV (ikiyüzonüçmilyonaltıyüzbintürklirası + kdv) olarak belirlenmiştir. Takip eden sezonlara ilişkin sözleşme bedelleri için, Türkiye İstatistik Kurumunun ve Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) açıklayacağı ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalaması alınarak artış oranı belirlenecektir.

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