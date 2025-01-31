Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’ndeki eşleşmeyi sürpriz bulmadı

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar eşleşmesini değerlendirdi.



İbrahim Hatipoğlu, "Aslında Hollanda, bu sefer bu gruptan iki kere gittiğimiz bir ülkeydi. Yine Hollanda takımıyla eşleştik. Dolayısıyla çok sürpriz olmadı. İki tane takımdan biri gelecekti, çok denk iki takımdı. Bizim adımıza aslında bu turda direkt ilk 8'e kalarak devam etmek istiyorduk. Dün akşam arzu ettiğimiz bir sonuçla ayrılamadık. Son 16 öncesi bir daha karşılaşacağız. İyi bir rakiple oynayacağız. Alkmaar, deplasman olarak daha yakın olduğumuz, çok taraftarımızın olduğu bir ülkede. Geçen sefer 1-1 kaldık, çok hayıflandık. İyi oyunla turu geçeriz umarım." dedi.



Açıklamalarına devam eden Hatipoğlu, "Bizim için önemli olan son 16 turuydu, orayı planlıyorduk hep. İki İngiliz takımından biri olacak; Tottenham ve Manchester United. Manchester United ile geçen sene aynı gruptaydık. Biz önce AZ Alkmaar'ı geçmeyi, sonra hangisi olursa olsun finale ulaşmayı arzuluyoruz." sözlerini sarf etti.