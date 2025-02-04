Galatasaray UEFA listesine kimleri ekleyecek? Okan Buruk son kararını verdi

Kaynak: Milliyet
Galatasaray UEFA listesine kimleri ekleyecek? Okan Buruk son kararını verdi

Ara transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray’da UEFA listesine yapılacak ekleme merak konusu oldu. Teknik Direktör Okan Buruk’un ara transferde kadroya katılan mevcut oyunculardan sadece birini listeye eklemeyi düşündüğü öğrenildi.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam eden Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'nın ardından eski futbolcusu Lemina'yı da renklerine bağlıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turuna kalan ve AZ Alkmaar ile eşleşen sarı-kırmızılıların, bu transferler sonrası UEFA'ya bildireceği kadro merak konusu olmuştu.

UEFA'ya bildireceği kadroya 3 yeni isim ekleme şansı olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kararını verdiği iddia edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Galatasaray'da yeni transferler Ahmed Kutucu ve Lemina, Avrupa Ligi kadrosuna yazılmayacak.

Sarı-kırmızılıların UEFA'ya bildireceği kadroda Morata ile birlikte yeni transfer edilecek sağ bek ve stoper yer alacak.

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