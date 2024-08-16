Galatasaray UEFA'ya bildirdi. Young Boys kadrosu belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Galatasaray UEFA'ya bildirdi. Young Boys kadrosu belli oldu

Avrupa'daki temsilcilerimizden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Young Boys maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile yapacağı maçlar öncesi UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara, listede yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, UEFA'ya şu oyuncuları bildirdi:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Ahmet Şen, Davinson Sanchez, Leo Dubois, Derrick Köhn, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi.

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