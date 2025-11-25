Şampiyonlar Ligi’nin 5. Haftasında Galatasaray Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor.
Rams Park’ta saat 20:45’te başlayan kritik maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISSE İLK 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Barış, İlkay, Icardi
Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Niang, Van De Perre, Florucz, Zorgane, El Hadj, David
GALATASARAY-UNION SAINT-GILLOISSE CANLI ANLATIM
1' Jose Maria Sanchez'in ilk düdüğüyle maça Union SG başladı.
GALATASARAY TEHLİKE YARATTI
10' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası dışından sert şutunda top az farkla üstten dışarı gitti.
GALATASARAY KONTROLLÜ BAŞLADI
15' İlk 15 dakikalık bölümde Galatasaray topa sahip olarak rakip sahada fazla risk almadan kontrollü bir oyun ortaya koydu.
UNION SG TEHLİKELİ GELDİ
25' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde havalanan topta David kafayı vurdu. Top direğin yanından dışarı çıktı.
SARA DİREĞE TAKILDI
27' Sara'nın uzaklardan sert şutunda top direkten geri geldi.
UĞURCAN GOLE İZİN VERMEDİ
33' Union SG hızlı atağında Florucz ceza sahasına girerken şutunu çekti. Ancak Uğurcan gole izin vermedi.