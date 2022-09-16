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Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alacak

Galatasaray Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 3 Sözleşmeli Personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 16:25
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Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alacak

Galatasaray Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversiteye 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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