EuroLeague ikinci tur ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, E Grubu'nda Çekya'nın USK Prag takımına konuk oldu. Kralovka Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında çekişme vardı. Sarı kırmızılılar soyunma odasına 37-33 geride gitti. Üçüncü çeyrekte ev sahibi USK Prag oyuna ağırlığını kodu. Farkı açan Çekya takımı son 10 dakikaya 53-44 önde girdi.

Son periyod iki takım iyi savunma yaptı. Farkı bir türlü kapatamayan Galatasaray sahadan 64-55 yenik ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip ilk turda B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayarak ikinci tura adını yazdırmıştı. Bu sonuçla Galatasaray turnuvadaki ilk yenilgisini aldı.