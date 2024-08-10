Galatasaray vakit kaybetmedi

Kaynak: AA
Galatasaray vakit kaybetmedi

Hatayspor'u 2-1 geçen Galatasaray Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 16 Ağustos Cuma günü TÜMOSAN Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Koşu çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 12 Ağustos Pazartesi günü yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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