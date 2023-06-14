Galatasaray ve Beşiktaş M. City ile Liverpool'a fark attı

Süper Lig’de sezonun bitmesi ile birlikte gelecek sezon için kombine satın alma süreci başladı. Kulüpler artan maliyet ve azalan gelirler dolayısıyla bilet fiyatlarına eşi benzeri görülmemiş bir zam yaptı. Geçen sene Galatasaray’da en pahalı kombine fiyatı 10 bin TL olarak belirlenirken önümüzdeki sezon için bu fiyat 44 bin TL. Beşiktaş’ta ise bu fiyat geçen sezon 9 bin 900 TL’ olmasına karşın şuan da 35 bin 500 TL.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN GERİSİNDE KALDILAR

Hürriyet'tespo yer alan habere göre, Premier Lig’in dev ekipleri Liverpool’da bu fiyat bin Euro, (25 bin 500 TL) Manchester City’de ise bin 100 euro (28 bin TL) konumunda. Bu sezon Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FA CUP’ı kazanan ve sezonun açık ara en iyi takımı olan Manchester City bile bu fiyatlarla Galatasaray ve Beşiktaş’ın gerisinde kalmış durumda.