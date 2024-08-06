Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'lık oldu

Geçen sezonun Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş geçtiğimiz 3 Ağustos Cumartesi günü Süper Kupa için karşı karşıya gelmişti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Siyah-Beyazlı ekip 5-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ve Galatasaray’ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, 3 Ağustos Cumartesi günü oynanan Turkcell Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle her iki kulüp de disipline gönderildi.