Galatasaray ve Beşiktaş'ın derbi primleri belli oldu

Süper Lig'de son düzlüğe girilirken, belki de şampiyonluk yarışının kırılma noktası olacak Beşiktaş - Galatasaray maçı için nefesler tutuldu.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın derbi primleri belli oldu

Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadele için iki kulübün yönetimi, galibiyet yolunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. Lideri yenerek zirvede işleri iyice karıştırmayı hedefleyen Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, 3 puanın alınması halinde verilecek ödülü belirledi.
ÇEBİ İKİYE KATLADI
Sabah'ın haberine göre Siyah - Beyazlılar, sezon başında 75 bin TL olarak belirlenen derbi galibiyetine verilen primi Fenerbahçe maçında 100 bin TL'ye çıkarmıştı. Çebi ve kurmaylarının, bu kez primi ikiye katlayarak adam başı 150 bin TL olarak belirlediği öğrenildi.
ÖZBEK'TEN 10 MİLYON
Galatasaray cephesinde de yönetim kesenin ağzını açtı. Bu müsabakaya şampiyonluk maçı gözüyle bakan sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, takıma haber göndererek galibiyet halinde toplam 10 milyon TL'lik primin takıma dağıtılacağını bildirdi. Yönetim daha önce Fenerbahçe derbisinde de aynı primi vermişti.

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