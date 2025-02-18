Galatasaray ve Fenerbahçe aynı anda paylaştı: Derbi öncesi sosyal medya savaşları başladı

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Galatasaray ve Fenerbahçe aynı anda paylaştı: Derbi öncesi sosyal medya savaşları başladı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sayılı günler kala iki kulüpten flaş hamle geldi. Ezeli rakiplerin sosyal medyada aynı anda paylaşım yapması dikkat çekti.

Galatasaray ve Fenerbahçe 24 Şubat’ta Rams Park’ta oynayacakları kritik derbiye kilitlendi. İki takımın oynayacağı dev maç şampiyonluk yarışı için kritik önem taşıyor.

Sarı kırmızılılar derbiden galip ayrılarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9’a çıkarmanın hesaplarını yaparken sarı lacivertliler ise Galatasaray’ı yenerek puan farkını 3’e indirmeyi hedefliyor.

İki takım arasında haftalardır süren gerginlik derbiye sayılı günler kala artarak devam ederken çarpıcı hamleler geldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın sosyal medya hesaplarından aynı anda paylaşım yapması dikkat çekti.

Galatasaray yaptığı paylaşıma "Biz bir aileyiz" notunu düştü.

Fenerbahçe ise "Birlikte, bir bütün halinde mücadeleye devam!" ifadesini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

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