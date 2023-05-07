Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Livakovic'in yeni adresi belli oldu

Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in La Liga ekibi Villarreal ile anlaştığı iddia edildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Livakovic'in yeni adresi belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, yeni bir takıma transfer olmaya hazırlanıyor.

Dinamo Zagreb'de forma giyen başarılı eldiven, yeni sezonda İspanya'ya gidebilir.

FLAŞ İDDİA
AS'ta geçen habere göre Villarreal, Dominik Livakovic ile büyük oranda anlaşma sağladı.
Haberin devamında 28 yaşındaki kalecinin birçok talibi olduğu ancak Livakovic'in Villarreal'i tercih ettiği ifade edildi.

Villarreal'in Dinamo Zagreb'le anlaşıp transferi bitirmek istediği kaydedildi.

İSTENİLEN FİYAT BELLİ OLDU
Diğer taraftan haberde Dinamo Zagreb'in Livakovic için 10 milyon Euro istediği belirtildi.
Dominik Livakovic'in adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'yle geçiyordu.

PERFORMANSI
Bu sezon 46 maça çıkan Dominik Livakovic, 47 gole engel olamadı.
Deneyimli eldiven 12 maçta da kalesini gole kapadı.

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2023 seçim takvimi…
Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın kombini nikaha damga vurdu! Herkes nikahı unutup eleştirdi
Şeyma Subaşı'nın nikahına kızı Melisa'nın kombini nikaha damga vurdu! Herkes nikahı unutup eleştirdi
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
MEB’in projesi diyetisyenlere hakaret
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
AKP sağlık ocaklarını taşerona çevirince 90’lı yıllarda hizmet veren bu bina yerine vatandaş köy kahvesinde muayene oluyor
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Akşener’den ‘şampanya patlatacaklar’ cevabı: Kadınlar ölürken kul hakkı yenirken senin alnının neresi tertemiz? Siyaset
Akşener’den ‘şampanya patlatacaklar’ cevabı: Kadınlar ölürken kul hakkı yenirken senin alnının neresi tertemiz?
Yargıtay'dan murisinden borç kalanları sevindirecek karar Güncel
Yargıtay'dan murisinden borç kalanları sevindirecek karar
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karanlık sığınmacı gerçeğini açıkladı Güncel
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu karanlık sığınmacı gerçeğini açıkladı
Lefke bezi kültürel miras envanterinde Kültür Sanat
Lefke bezi kültürel miras envanterinde
Böylesi görülmemişti. TSYD'nin gurur gecesi Spor
Böylesi görülmemişti. TSYD'nin gurur gecesi
Arjantinli sanatçılardan Uzun İnce Bir Yoldayım Kültür Sanat
Arjantinli sanatçılardan Uzun İnce Bir Yoldayım
Depremzedeler akrep ve yılanlarla savaşıyor. Deprem bölgesinde büyük tehlike Güncel
Depremzedeler akrep ve yılanlarla savaşıyor. Deprem bölgesinde büyük tehlike