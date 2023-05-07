Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Livakovic'in yeni adresi belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, yeni bir takıma transfer olmaya hazırlanıyor.

Dinamo Zagreb'de forma giyen başarılı eldiven, yeni sezonda İspanya'ya gidebilir.

FLAŞ İDDİA

AS'ta geçen habere göre Villarreal, Dominik Livakovic ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Haberin devamında 28 yaşındaki kalecinin birçok talibi olduğu ancak Livakovic'in Villarreal'i tercih ettiği ifade edildi.

Villarreal'in Dinamo Zagreb'le anlaşıp transferi bitirmek istediği kaydedildi.

İSTENİLEN FİYAT BELLİ OLDU

Diğer taraftan haberde Dinamo Zagreb'in Livakovic için 10 milyon Euro istediği belirtildi.

Dominik Livakovic'in adı bir süredir Galatasaray ve Fenerbahçe'yle geçiyordu.

PERFORMANSI

Bu sezon 46 maça çıkan Dominik Livakovic, 47 gole engel olamadı.

Deneyimli eldiven 12 maçta da kalesini gole kapadı.