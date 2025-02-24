Galatasaray ve Fenerbahçe kader maçına çıkıyor: Türkiye’nin beklediği derbi bu akşam…

Ezeli rekabette heyecanla beklenen zirve düellosu bu akşam oynanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe, 24'üncü haftanın kapanışında karşılaşacak. Rams Park'ta yarın saat 20'de başlayacak derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Yabancı hakemin yöneteceği mücadeleyesarı kırmızılılar 6 puanlık avantajla çıkacak.

Şampiyonluk yarışındaki farkı açmayı hedefleyen Okan Buruk'un ekibi, Avrupa Ligi'ne vedanın üzüntüsünü de unutmak istiyor. Derbiye namağlup lider unvanıyla çıkacak Galatasaray'da Yunus Akgün takıma döndü.

Tedavileri süren Morata ve Jakobs'un kadroda yer almayacağı maçta, sezonu kapatan Mauro İcardi de arkadaşlarına destek vermek için tribünde yer alacak. Sarı kırmızılılar derbide son dönemdeki üçlü savunma hattından vazgeçecek. 4'lü savunma kurgulayan teknik direktör Okan Buruk'un, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim ve Eren Elmalı'yı tercih etmesi bekleniyor.

Orta sahadaki direnci arttırmayı hedefleyen teknik heyet, antrenmanlarda Torreira, Lemina ve Sara üçlüsünü denedi. Kanatlarda Sallai ve Barış Alper Yılmaz'ı oynatmayı planlayan Sarı kırmızılıların tek santrforu ise Osimhen olacak.

FENERBAHÇE’NİN SAVUNMASINDA BELİRSİZLİK VAR

Fenerbahçe ise derbide çıkışını sürdürüp, zirvedeki farkı 3 puana indirmenin peşinde. Ligde 7 maçtır kazanıp, 2025 yılında oynadığı 13 maçta da kaybetmeyen sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'ndeki tur biletinin moraliyle sahaya çıkacak.



Mourinho'nun ekibinde tedavileri sona eren Çağlar, Djiku ve Livakovic takıma döndü. Sakatlıkları süren Diego Carlos ve İsmail Yüksek kadroda olmayacak.

Üçlü savunma düzenini sürdürecek Fenerbahçe'de Amrabat ve Skriniar ile birlikte oynayacak isim henüz netleşmedi. Kanatlarda Oğuz ve Kostic'in oynaması beklenirken,, orta sahanın merkezinde Fred ve Szymanski olacak. Hücum hattında ise Tadic, Dzeko ve En Nesyri forma giyecek.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Galatasaray: Fernando Muslera, Przemyslaw Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Roland Sallai, Victor Osimhen.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR TRİBÜNDE OLACAK

Şampiyonluk yarışını şekillendirebilecek derbiye ilgi büyük. Biletlerin cuma günü tükendiği maçta, Fenerbahçe taraftarları da deplasman tribününde yer alacak.