Galatasaray ve Fenerbahçe transferde yine karşı karşıya: Bayern Münih derbisi

Süper Lig'in ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray transfer yarışında da karşı karşıya gelmeye devam ediyor.

Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir kadro ile girmek isterken Fenerbahçe ise şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

İstanbul'un iki devi Bayern Münih forması giyen Fransız yıldız Kingsley Coman ile ilgileniyor.

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcuya yüksek bir kontrat önerdiği öne sürülürken Galatasaray'ın de Leroy Sane'nin eski takım arkadaşı için teklif yapma hazırlığında olduğu iddia edildi.

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Coman, Bayern Münih ile bu sezon 43 maça çıktı ve 9 gol 6 asistlik performans ortaya koydu.