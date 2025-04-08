Galatasaray ve Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi. Transfer savaşları resmen başladı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışından son düzlüğe girilmişken bir yarış da transfer alanında devam ediyor. Sezon sonu Galatasaray’ın Fernando Muslera’yla yollarını ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Lyon forması giyen Lucas Perri'nin uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde olduğu biliniyor.

Brezilya basınında yer alan habere göre Fenerbahçe de Perri için bir teklif sundu. Galatasaray'ın Lyon'la 5+1 milyon Euro bonus karşılığında prensipte el sıkıştığı, Fenerbahçe'nin de buna yakın bir teklifle Fransız ekibinin kapısını çaldığı belirtiliyor.

Sarı -Lacivertlilerin Brezilyalı kaleciye üç yıllık sözleşme önerdiği ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan haberde Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho'nun geçtiğimiz günlerde Perri'yle görüştükleri yönünde çıkan haberleri yalanladığı, bunun sebebinin de Livakovic'in İngiliz kulüpleriyle yaptığı görüşmeler olduğu iddia edildi.

Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyi kadrosuna katmak isteyen kulüplerin elini güçlendirmek istemiyor.

PERRI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Olimpik Lyon formasıyla 38 maça çıkan Lucas Perri 47 gol yerken, 12 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi.

Ocak 2024'te 3 milyon 250 bin Euro karşılığında transfer edilen ve piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Brezilyalı kalecinin Lyon ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.