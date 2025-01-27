Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi transferi için konuştu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Pavlovic transferi hakkında konuştu. Milan'ın Parma'yı 3-2 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan Pavlovic yaptığı açıklamada, "10 maçtır oynamadım ve medyada birçok söylenti var. Ama ben buradayım ve Milan'da kalmak istiyorum." dedi.

"PAVLOVIC İSTEKLİ"



Milan Teknik Direktörü Conceicao da futbolcusu hakkında yaptığı açıklamada "Pavlovic haftalar boyunca iyi çalıştı ve çok istekli olduğu görülüyordu. Bu ruha sahip oyuncuları seviyorum" diye konuştu. Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Strahinja Pavlovic, geçtiğimiz yaz Salzburg'dan Milan'a 18 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bu sezon 16 maça çıkan oyuncu 1 gol ve 2 asist ile oynadı.