Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde tur atlama ihtimalleri ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe yoluna play off oynayarak devam etmeye çalışacak.

Galatasaray'ın son 16 play-off turunda rakibi AZ Alkmaar oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise son 16 için play-off biletini aldı. Sarı-lacivertliler kura çekimi sonrası son 16 play-off turunda Anderlecht ile eşleşti.

Football Meets Data, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin turu geçme ihtimalini açıkladı. Takımların sezon boyu performansına göre yapılan analiz sonucu Galatasaray ve Fenerbahçe tur için favori gösterildi. Buna göre, Galatasaray, yüzde 64 ihtimalle turu geçen taraf olacak. AZ Alkmaar'ın son 16'ya kalma şansı ise yüzde 36 olarak gösterildi.

Fenerbahçe'nin son 16 play-off turunu geçme ihtimali ise yüzde 58 olarak gösterildi. Anderlecht için bu oran yüzde 42.