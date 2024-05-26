Galatasaray ve Fenerbahçe'nin VAR hakemleri açıklandı. TFF'den kritik atamalar

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin VAR hakemleri açıklandı. TFF'den kritik atamalar

Süper Lig'de 38. haftada oynanacak kritik karşılaşmalarda görev yapacak yabancı VAR hakemleri belli oldu.

Süper Lig'de son hafta heyecanı herkesi sardı. Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk ipini göğüslemek isterken, Konyaspor, Ankaragücü, Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'e tutunmaya çalışıyor.

Bu zorlu karşılaşmalarda görev yapacak yabancı VAR hakemleri açıklandı.

Fenerbahçe - İstanbulspor
Orta hakem: Volkan Bayarslan
VAR: Marco Di Bello (İtalya)

Konyaspor - Galatasaray
Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
VAR: Pol van Boekel (Hollanda)

Pendikspor - Gaziantep FK
Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu
VAR: Helder Malheiro (Portekiz)

Trabzonspor - Ankaragücü
Orta hakem: Atilla Karaoğlan
VAR: Claudio Pereira (Portekiz)

Hatayspor - Rizespor
Orta hakem: Abdulkadir Bitigen
VAR: Johann Pfeifer (Almanya)

Kasımpaşa - Beşiktaş
Orta hakem: Bahattin Şimşek
VAR: Ümit Öztürk

Adana Demirspor - Başakşehir
Orta hakem: Burak Şeker
VAR: Bülent Birincioğlu

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