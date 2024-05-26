Galatasaray ve Fenerbahçe'nin VAR hakemleri açıklandı. TFF'den kritik atamalar

Süper Lig'de son hafta heyecanı herkesi sardı. Galatasaray ve Fenerbahçe şampiyonluk ipini göğüslemek isterken, Konyaspor, Ankaragücü, Hatayspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'e tutunmaya çalışıyor.

Bu zorlu karşılaşmalarda görev yapacak yabancı VAR hakemleri açıklandı.

Fenerbahçe - İstanbulspor

Orta hakem: Volkan Bayarslan

VAR: Marco Di Bello (İtalya)

Konyaspor - Galatasaray

Orta hakem: Tugay Kaan Numanoğlu

VAR: Pol van Boekel (Hollanda)

Pendikspor - Gaziantep FK

Orta hakem: Direnç Tonusluoğlu

VAR: Helder Malheiro (Portekiz)

Trabzonspor - Ankaragücü

Orta hakem: Atilla Karaoğlan

VAR: Claudio Pereira (Portekiz)

Hatayspor - Rizespor

Orta hakem: Abdulkadir Bitigen

VAR: Johann Pfeifer (Almanya)

Kasımpaşa - Beşiktaş

Orta hakem: Bahattin Şimşek

VAR: Ümit Öztürk

Adana Demirspor - Başakşehir

Orta hakem: Burak Şeker

VAR: Bülent Birincioğlu