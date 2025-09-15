Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanında sadece Göztepe kaldı!

Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanında sadece Göztepe kaldı!

Süper Lig'in 5. haftasıbnda Kayserispor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe, Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte namağlup serisini sürdüren 3 takım arasında yer aldı.

Trendyol Süper Lig'de yoluna yenilgisiz devam eden 3 takım kaldı.

GÖZTEPE NAMAĞLUP SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Trabzonspor, Başakşehir, Samsunspor ve Konyaspor 5. haftada ilk yenilgilerini alırken Göztepe, Kayserispor deplasmanında son dakikalarda 1 puanı kurtarmayı başararak Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte namağlup serisini sürdürdü.

DEPLASMAN KABUSU GERİDE KALDI

5 maçta 9 puan toplayan İzmir ekibi, geçen sezon çok zorlandığı dış saha performansını tersine çevirdi.

Göztepe 9 puanının 7'sini deplasman maçlarında elde etti. Stanimir Stoilov'un öğrencileri daha ligin başında kolay lokma olmadıklarını ispatladı.

