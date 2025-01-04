Galatasaray ve Göztepe taraftarları birbirine girdi. Yaralılar var

Bursa'nın Gemlik ilçesinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Göztepe taraftarlarının karıştığı kavgada 2 Galatasaray taraftarı bıçaklandı. Olaya müdahale eden Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kavgaya karışan çok sayıda taraftarı gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Süper Lig'de bugün karşılaşacak olan Galatasaray ve Göztepe taraftar grubu Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Kavşağı Terminal karşısındaki dinlenme tesisinde karşılaşınca şahıslar arasında önce sözlü atışma ardından bıçaklı sopalı kavga çıktı.

Taraftarların birbirine girdiği kavgaya Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Olayda 2 Galatasaray taraftarı bıçaklandı. Yaralanan taraftarlar Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çok sayıda taraftar gözaltına alındı. Tahkikat sürüyor.