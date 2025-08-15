Galatasaray ve Karagümrük muhtemel 11'leri belli oldu! Icardi ve Osimhen...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Süper Lig'de son 3 sezonu şampiyon olarak bitiren sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da deplasmanda Gaziantep FK'yi mağlup ederek başladı.

Bir sezon aradan sonra tekrar Süper Lig'e dönen Fatih Karagümrük'ün ise ilk haftadaki RAMS Başakşehir mücadelesi rakibinin Avrupa kupalarında eleme oynaması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ertelenmişti. Kırmızı-siyahlı takım, bu sezonki ilk resmi karşılaşmasına Galatasaray karşısında çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekipte forvetler Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in bugün maçta oynayıp oynamayacağı henüz kesinleşmedi.

Geçen sezon gol kralı olan ve Türkiye'nin transfer rekorunu kırarak bonservisi alınan Osimhen'in kampa geç katıldığı için idman eksiği bulunuyor.

Icardi de takımla çalışsa da sağlık ekibi ve teknik kadro, yıldız forvetin maçlara çıkması konusunda acele etmiyor.

İLK 11'LER:

GALATASARAY: Günay; Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper

KARAGÜMRÜK: Grbic, Atakan, Roco, Balkovec, Çağtay, Berkay, Doh, Johnson, Camacho, Serginho, Gray

