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Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Kayserispor kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 00:38
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Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve Kayserispor PFDK'ya sevk edildi
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Galatasaray ve Kayserispor Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada, Yukatel Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig müsabakasıyla ilgili Kayserispor Kulübünün saha olayları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, usulsüz seyirci alınması ve talimatlara aykırı hareket, Galatasaray Kulübünün de taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları gerekçeleriyle kurula gönderildiği bildirildi.

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