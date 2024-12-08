Galatasaray ve Sivasspor’un 11’leri belli oldu

Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray, Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele BG 4 Eylül Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Sivasspor mücadelesi öncesinde eksikler Okan Buruk'u düşündürüyor. Tedavileri süren Icardi, Jakobs, Abdulkerim, Kaan ve Yusuf Demir Sivasspor maçında sahada olamayacak.
Karşılaşmada sahada olacak 11’ler belli oldu
Sivasspor: Nikolic, Uğur, Sundberg, Radakovic, Murat, Emirhan, Charisis, Poungouras, Garry, Koita, Manaj
Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Metehan, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen