Galatasaray ve Sivasspor’un 11’leri belli oldu

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Galatasaray ve Sivasspor’un 11’leri belli oldu

Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor, Galatasaray’ı konuk edecek. Maç öncesi 2 takımın 11’leri belli oldu.

Süper Lig’de zirvede yer alan Galatasaray, Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele BG 4 Eylül Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sivasspor mücadelesi öncesinde eksikler Okan Buruk'u düşündürüyor. Tedavileri süren Icardi, Jakobs, Abdulkerim, Kaan ve Yusuf Demir Sivasspor maçında sahada olamayacak.

Karşılaşmada sahada olacak 11’ler belli oldu

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Sundberg, Radakovic, Murat, Emirhan, Charisis, Poungouras, Garry, Koita, Manaj

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Metehan, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Gabriel Sara, Roland Sallai, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen

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