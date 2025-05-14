Galatasaray ve Trabzonsporlular arasında kavga çıktı! Ortalık savaş alanına döndü

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Galatasaray ve Trabzonsporlular arasında kavga çıktı! Ortalık savaş alanına döndü

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finaline saatler kala iki takım taraftarları arasında kavga çıktı. Ortalık bir anda adeta savaş alanına döndü. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak kritik maç öncesi istenmeyen görüntüler yaşandı.

Galatasaraylı esnaf ve Trabzonspor taraftarları arasında çıkan tartışma kısa sürede büyük bir kavgaya dönüştü. Yumrukların ve sopaların konuştuğu olayda, Gaziantep halkı olaya müdahale etmeye çalıştı.

İşte o anlar;

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