Galatasaray Verratti için devreye girdi

Transfer dönemi kapanmadan önce orta sahaya takviye yapmak isteyen son şampiyon Galatasaray sürpriz bir ismi gündemine aldı.

AL-AHLI TRANSFERDEN VAZGEÇTİ

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Al-Ahli, PSG'den ayrılması beklenen Marco Verratti ile sürdürdüğü transfer görüşmelerini dondurdu. Yıldız oyuncu ile daha önce prensipte anlaşmaya varan Suudi ekibi Verratti'nin menajerlerinin yeni taleplerle gelmesi üzerine transferi askıya aldı.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Haberde ayrıca Al-Ahli ile anlaşamayan Veratti için Galatasaray’ın devredeğe olduğu vurgulandı. Yine haberde Verratti transferinin Galatasaray için ekonomik açıdan zor olduğu ancak sarı-Kırmızılıların şartları zorlamaya hazır olduğu vurgulandı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon PSG ile birlikte 38 maça çıkan Marco Verratti bu maçlard gol kaydedemezken takımına 1 asistlik katkı sağladı.