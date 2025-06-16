Galatasaray Victor Osimhen'in halefini buldu! Premier Lig devinin 24'lük golcüsü hedefte

Galatasaray'da yeni sezon kadrosu adına en merakla beklenen konu, Victor Osimhen'in durumu. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün kararını bekliyor. Nijeryalı yıldızın kadroya katılması adına çalışmalar sürerken alternatif yol da hazırlanmış durumda. Osimhen transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşılık olası hedef belirlendi.

GALATASARAY'DA VICTOR OSIMHEN'İN ALTERNATİFİ NICOLAS JACKSON

Osimhen transferinde yüksek bonservis bedeli ve oyuncunun dev taliplerinin olması süreci zora sokarken, Galatasaray yönetimi rotayı Premier Lig’e çevirdi. Chelsea’de forma giyen 24 yaşındaki Senegalli forvet Nicolas Jackson, teknik heyet tarafından “B planı” olarak değerlendiriliyor.

Sarı-kırmızılılar, oyuncunun hızı, bitiriciliği ve genç yaşına rağmen gösterdiği istikrar nedeniyle Jackson’ı önemli bir fırsat olarak görüyor. Jackson için nabız yoklanmaya başlandı.

SICAK BAKIYOR

Eğer Osimhen transferinde pürüz çıkarsa, Chelsea ile resmi temas kurulacak. Nicolas Jackson’ın da düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymeye sıcak baktığı, Galatasaray’ın Avrupa kupalarında yer almasının bu transferde avantaj sağlayabileceği ifade ediliyor.