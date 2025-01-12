Galatasaray Viktor Gyökeres'i elinden kaçırmış

Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaparken Portekiz ekibi Sporting'un formda oyuncusu Viktor Gyökeres'in Galatasaray'a transferinin çok yakın olduğunu anlattı.

15 MİLYON EUROMUZ OLSAYDI

Timur "Futbolda santrfor etkisi azalıyor. 15 milyon euromuz olsaydı Gyökeres'i alırdık. Çok almak istedik ama alamadık. Şimdi geldiği yeri görüyoruz. Scout ekibimiz çok başarılı, önümüze çok önemli isimleri getiriyorlardı." ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunun parlayan yıldızlarından olan Gyökeres, 2023 yazında Sporting'e 24 milyon euro bonservis karşılığında imza attı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 30 resmi maçta 32 gol atıp 6 da asist yaptı.