Galatasaray, Vincic’e karşı harekete geçti: Resmen başvurdular

Kaynak: HT Spor
Galatasaray, Vincic’e karşı harekete geçti: Resmen başvurdular

Galatasaray’dan Fenerbahçe derbisine atanan Sloven hakem Vincic’e karşı hamle geldi. Sarı kırmızılıların TFF’ye resmi itirazda bulunduğu öğrenildi.

TFF, Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı orta hakemin yönetmesine karar vermiş ve dev maçta Slovan Vincic'in düdük çalacağını açıklamıştı.

Derbiyi yabancı hakemin yöneteceğinin açıklanmasının ardından Galatasaray'dan ilk resmi adım geldi.

HT Spor'un haberine göre Galatasaray, Fenerbahçe derbisine yabancı orta hakem atanması nedeniyle Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.

TFF’nin resmi olacak Vincic’i açıklamasından önce Galatasaray’ın sözlü olarak itirazda bulunarak Sloven hakemi istemedikleri yönünde haberler çıkmıştı. Federasyonun ise bu itirazı kabul etmediği belirtiliyordu.

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