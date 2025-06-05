Galatasaray Werder Bremen'in Derrick Köhn için yaptığı teklife cevabını verdi!

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Galatasaray Werder Bremen'in Derrick Köhn için yaptığı teklife cevabını verdi!

Alman ekibi Werder Bremen, takımda kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Galatasaray'da bulunan Derrick Köhn için transfer teklifi yapmıştı. Sarı-kırmızılılar, bu teklifi geri çevirdi.

Galatasaray'ın sezon başında Werder Bremen'e kiraladığı sol bek oyuncusu Derrick Köhn, Alman ekibinde rotasyonun önemli bir parçası haline geldi. Werder Bremen, bonservisini almak istediği Gana asıllı Alman sol bek için ilk teklifini yaptı.

Bundesliga ekibi, Köhn'ün bonservisini almak için Galatasaray'a 3.5 milyon euro teklifte bulundu.

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Sky DE'de yer alan habere göre; Galatasaray, Werder Bremen'in Derrick Köhn için yaptığı 3.5 milyon euroluk teklifi reddetti.

2023/24 sezonunun devre arasında 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Derrick Köhn'ün sarı-kırmızılı takımla Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

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