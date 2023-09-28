Galatasaray yanlış Zaha'yı mı transfer etti. Serhat Akın'dan DNA testi talebi

Serhat Akın Galatasaray'da henüz istenilen performansı gösteremeyen Zaha'ya DNA testi yapılması gerektiği söyledi.

Galatasaray yanlış Zaha'yı mı transfer etti. Serhat Akın'dan DNA testi talebi

Yaz döneminin en bomba transferlerinden biri olan ancak Galatasaray’da henüz 146 dakika forma giyebilen Zaha ile ilgili ilginç bir talep geldi.

Fenerbahçe efsanesi ve spor yorumcusu Serhat Akın Zaha’nın kötü performansına değinerek DNA testi yapılması gerektiğini söyledi.

Serhat Akın’ın ifadeleri şu şekilde:

“Ben Zaha’yı çok beğenen birisiyim. Premier Lig'den kalitesini, şeyini tartışmıyorum ama şimdi bu Zaha’ya ne oldu abi? Bence bir DNA testi yaptırsınlar. Gerçek Zaha bu mu diye. Şaka yapmıyorum. Şimdi bak insan hazır olmayabilir. İnsan sakatlıktan çıkmış ama ben inanmam. Ben dedim ki ne oldu buna? Üç sene top oynamadın mı dedim. Yaşadığım şok. Unutmazsın. Yani top kontrolünü, top alışverişini bozuk yani. Zaha nasıl biliyor musun? Böyle futbola bir anlaşma yaparsın. Tamam mı? Futbola hiç alakası olmayan bir adama sözleşme imzalarsın sahaya atarsın, o da öyle dersin. Şu an bana o görüntüyü veriyor. Böyle duruyor. Dönüşleri böyle bir tuhaf. Nereye basayım? Ne yapayım böyle? Tam kuvvetsizsin de. O zaman sakin ol. Sen Premier Lig'de oynamışsın ve bayrak oyuncususun. Sürekli gitmeye çalışsa o zaman da anlarım. Öyle bir şey de yok. Durduğu yerde kendini yoruyor. Bilmiyorum. Ben mi öyle görüyorum.”

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