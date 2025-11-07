Galatasaray yayıncı kuruluşu Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti.

TFF'ye resmi başvuruda bulunan sarı kırmızılı kulüp, yayıncı kuruluşun tarafsız yayın politikasını ihlal etiğini ve sistematik bir şekilde Galatasaray'ı hedef alan bir tutum içerisinde olduğunu iddia etti.

'YAYIN ANLAYIŞI KULÜBÜMÜZÜ İTİBARSIZLAŞTIRAN BİR TUTUMA DÖNÜŞTÜ'

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Konu: beIN Media Group’un “Tarafsızlık İlkesini İhlal Eden Yayın Politikası Hakkında” TFF ve Yayıncı Kuruluşa Resmî Başvuru

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Trendyol Süper Lig yayıncısı beIN Media Group Türkiye’nin, son dönemdeki yayınlarında Kulübümüzü hedef alan, tarafsızlıktan uzak ve sistematik bir yayın politikası izlediğini tespit etmiş bulunmaktayız.

Bu yayın anlayışı, münferit hataların ötesine geçerek Kulübümüzü kamuoyu önünde itibarsızlaştıran bir tutuma dönüşmüştür.

Yayıncılık etiğiyle ve Türk futbolunun marka değerini koruma sorumluluğuyla bağdaşmayan bu yaklaşımın hem yayıncı kuruluşun hem de futbol otoritelerinin ciddiyetle ele alması gereken bir konu olduğunu düşünüyoruz.

1. Yayınlarda Taraflı Görsel Tercihler

Son haftalarda yapılan yayınlarda, Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un görüntüleri manipülatif biçimde kullanılarak “hakemlerle sürekli tartışan” bir algı oluşturulmaktadır.

Bu tutum, yayıncı firmanın etikçilik ve tarafsızlık ilkelerini ihlal etmektedir.

2. Yayın Standartlarında Eşitsizlik

Maç yayınlarında ve özetlerde, kamera açıları ve tekrar standartlarının farklı takımlar için farklı biçimlerde uygulanması, objektiflikten uzak bir yayın çizgisine işaret etmektedir.

3. Personel Seçimi ve Sosyal Medya İhlalleri

Yayıncı kuruluşun personel görevlendirmelerinde çıkar çatışmasına yol açan tercihlerde bulunması ve resmî sosyal medya hesaplarından Kulübümüzü hedef alan içeriklerin paylaşılması, kurumsal tarafsızlığı ciddi biçimde sorgulatmaktadır.

4. Resmi Başvurumuz ve Taleplerimiz

Kulübümüz, bu ihlallerin incelenmesi amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na resmî şikâyette bulunmuş, beIN Media Group yönetimine de yazılı uyarıda bulunmuştur.

TFF’den;

Yayıncı kuruluş hakkında tarafsızlık denetimi başlatılmasını,

Eşit yayıncılık ilkelerinin yeniden tesis edilmesini,

Sorumlular hakkında disiplin hükümlerinin uygulanmasını talep etmekteyiz.

Yayıncı kuruluşun bu yaklaşımı sürdürmesi halinde Galatasaray Spor Kulübü, Rekabet Kurumu, RTÜK ve uluslararası yayıncı birlikleri nezdinde gerekli tüm yasal süreçleri başlatacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü, Türk Futbolunun adil, saygın ve güvenilir bir zeminde gelişmesi için sürecin kararlılıkla takipçisi olacaktır."