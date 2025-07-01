Galatasaray yeni forvetini resmen açıkladı!

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Galatasaray yeni forvetini resmen açıkladı!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, dikkat çeken bir transfere imza attı. Sarı-kırmızılılar, uzun forvet pozisyonu için Christian Bishop'u renklerine bağladı. İşte detaylar...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray MCT Technic gelecek sezon için bir transfer daha yaptı. Cimbom, son olarak Çekya ekibi ERA Nymburk'ta forma giyen Christian Bishop ile 1 yıllığına anlaştığını açıkladı.

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İşte Sarı-kırmızılılar tarafından yapılan açıklama;

"2024/25 sezonunda final oynayarak tamamladığımız Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde sezonun en dikkat çekici uzunlarından biri olan, takımımızın final yolculuğunda hem normal sezon gruplarında hem de çeyrek final serisinde karşılaştığı Çekya ekibi ERA Nymburk ile dikkat çekici bir performans sergileyen Christian Bishop, yeni sezonda bu kez sarı kırmızılı forması ile Galatasaray MCT Technic için mücadele edecek.

201 cm boyundaki Amerikalı uzun oyuncu Christian Bishop’a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray Ailesi’ne hoş geldin diyoruz."

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