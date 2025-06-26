Galatasaray yeni forvetini resmen duyurdu: 1,93'lük kule imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: AA
Galatasaray yeni forvetini resmen duyurdu: 1,93'lük kule imzayı attı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray, forvet Zeynep Şevval Gül'ü renklerine bağladığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, kadın basketbol şubesinin 2025-2026 sezonu planlaması kapsamında Zeynep Şevval Gül ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring 2025/26 sezonu yaz transfer dönemindeki sonra yerli oyuncu transferini Zeynep Şevval Gül'ü kadrosuna ekleyerek gerçekleştirdi. Yeni sezonda parçalı formamız ile mücadele edecek 1,93 metre boyundaki başarılı forvet Zeynep Şevval Gül'e başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

Uzun forvet pozisyonunda mücadele eden 24 yaşındaki oyuncu, son olarak OGM Ormanspor forması giymişti.

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