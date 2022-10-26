26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Ismael'den sonra sıra onda mı? Okan Buruk diken üstünde. Arda Turan da dönüyor

Ismael'den sonra sıra onda mı? Okan Buruk diken üstünde. Arda Turan da dönüyor

Süper Lig'de taşlar yerinden oynuyor. Beşiktaş'ın Valerien Ismael'le yolları ayırmasından sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da topun ağzında olduğu ileri sürüldü

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 13:07
Takip Et

Galatasaray yeni hoca arıyor

Ismael'den sonra sıra onda mı? Okan Buruk diken üstünde. Arda Turan da dönüyor
+
Aa
-

Beşiktaş'ın teknik direktör Valerien Ismael'le yolları ayırma kararının ardından Galatasaray'ın da Okan Buruk'un yerine hoca aradığı iddia edildi.

Sarı kırmızılı takımın sezon başından bu yana oynadığı futbolu yeterli görmeyen sarı kırmızılılarda başta Erden Timur olmak üzere bir grubun Okan Buruk'un yerine Fenerbahçe'nin başındaki Jorge Jesus gibi deneyimli bir teknik adam getirmek istedikleri ileri sürüldü. 

Bunda hakem Ali Palabıyık'ın büyük hatasına rağmen teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı değişikliklerin yanlış olduğu ve beraberliğe yol açtığı görüşü ağır basıyor.

Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı Karagümrük maçındaki futbolu ve skoru kararın alınmasında önemli rol oynayacak.

Okan Buruk'un gönderilmesi halinde Fatih Terim'i isteyenlerin de olduğu belirtiliyor. Terim'in de göreve gelmeye hazır olduğu bildiriliyor. 

Bu arada Okan Buruk'un ayrılması halinde Arda Turan'ın da yeni teknik heyette yer alacağı ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
1
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿Erdoğan canlı yayında isimlerini saydı ardından bu ses duyuldu: Yandık
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
2
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿İstifa eden BBP MKYK üyelerinin katılacakları parti belli oldu. BBP üst düzey istifalarla sarsılmıştı
﻿Alkole yine zam geldi
3
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Alkole yine zam geldi
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
4
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Bahçeli'den sonra AKP’li Mahir Ünal'a MHP'den bir tepki daha. MHP’li vekilden çok sert sözler
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
5
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
6
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Son dakika.. Ahmet Nur Çebi ile Valerien Ismael arasındaki son konuşmayı açıklıyoruz. Beşiktaş Kulübü'nde sıcak gelişme
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
7
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Ciddi uyarı yapıldı, gelecek hafta başlıyor
﻿Ciddi uyarı yapıldı, gelecek hafta başlıyor
﻿Ciddi uyarı yapıldı, gelecek hafta başlıyor
﻿Mersin'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu
﻿Mersin'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu
﻿Mersin'de özel gereksinimli gençler bir günlüğüne asker oldu
﻿Elon Musk yeni elektrikli otomobilin ucuzluğunu anlattı
﻿Elon Musk yeni elektrikli otomobilin ucuzluğunu anlattı
﻿Elon Musk yeni elektrikli otomobilin ucuzluğunu anlattı
﻿İşte saçlarınız bu nedenle dökülüyor
﻿İşte saçlarınız bu nedenle dökülüyor
﻿İşte saçlarınız bu nedenle dökülüyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.