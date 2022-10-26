Ismael'den sonra sıra onda mı? Okan Buruk diken üstünde. Arda Turan da dönüyor

Beşiktaş'ın teknik direktör Valerien Ismael'le yolları ayırma kararının ardından Galatasaray'ın da Okan Buruk'un yerine hoca aradığı iddia edildi.

Sarı kırmızılı takımın sezon başından bu yana oynadığı futbolu yeterli görmeyen sarı kırmızılılarda başta Erden Timur olmak üzere bir grubun Okan Buruk'un yerine Fenerbahçe'nin başındaki Jorge Jesus gibi deneyimli bir teknik adam getirmek istedikleri ileri sürüldü.

Bunda hakem Ali Palabıyık'ın büyük hatasına rağmen teknik direktör Okan Buruk'un yaptığı değişikliklerin yanlış olduğu ve beraberliğe yol açtığı görüşü ağır basıyor.

Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı Karagümrük maçındaki futbolu ve skoru kararın alınmasında önemli rol oynayacak.

Okan Buruk'un gönderilmesi halinde Fatih Terim'i isteyenlerin de olduğu belirtiliyor. Terim'in de göreve gelmeye hazır olduğu bildiriliyor.

Bu arada Okan Buruk'un ayrılması halinde Arda Turan'ın da yeni teknik heyette yer alacağı ifade ediliyor.