Galatasaray yeni kalecisiyle resmen anlaşmaya vardı! Havalimanı hıncahınç dolacak: İşte o isim...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kaleci için arayışlarını sürdüren Galatasaray, Manchester City'den Ederson ile görüşmelere başlamıştı. Taraftarların çok istediği bu transfer için sarı-kırmızılılar, mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Galatasaray'da 1 numaralı gündem kaleci transferi. Ederson'u listenin ilk sırasına yazan sarı-kırmızılılar için ortaya sürpriz bir iddia atıldı.

GALATASARAY EDERSON İLE ANLAŞMAYA VARDI

İtalyan gazetecei Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, Ederson ile 8 milyon euro maaş ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların şu anda Manchester City ile bonservis pazarlığı için masaya oturduğu belirtildi.,

SOSYAL MEDYADAN ATEŞİ YAKTI

Öte yandan Galatasaray'ın Gaziantep FK'yI 3-0 yendiği maçın ardından Ederson'un sosyal medyadan yaptığı hamle taraftarı heyecanlandırdı. Ederson'un Leroy Sane'nin “İlk maç, ilk galibiyet” ifadeleriyle yaptığı maç paylaşımını beğendiği görüldü.

İşte o paylaşım;

