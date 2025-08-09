Galatasaray yeni kalecisiyle resmen anlaşmaya vardı! Havalimanı hıncahınç dolacak: İşte o isim...

Galatasaray'da 1 numaralı gündem kaleci transferi. Ederson'u listenin ilk sırasına yazan sarı-kırmızılılar için ortaya sürpriz bir iddia atıldı.
GALATASARAY EDERSON İLE ANLAŞMAYA VARDI
İtalyan gazetecei Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, Ederson ile 8 milyon euro maaş ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılıların şu anda Manchester City ile bonservis pazarlığı için masaya oturduğu belirtildi.,
Victor Osimhen daha sahaya ayak basmadan rekor kırdı! Dünyada başka bir örneği yok: Herkes bunu konuşuyor
Süper Lig'de büyük Emre Mor sürprizi! Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imza atıyor
SOSYAL MEDYADAN ATEŞİ YAKTI
Öte yandan Galatasaray'ın Gaziantep FK'yI 3-0 yendiği maçın ardından Ederson'un sosyal medyadan yaptığı hamle taraftarı heyecanlandırdı. Ederson'un Leroy Sane'nin “İlk maç, ilk galibiyet” ifadeleriyle yaptığı maç paylaşımını beğendiği görüldü.
İşte o paylaşım;
Süper Lig devinden Sadio Mane bombası! 2 yıllık imzayı duyurdular
Beşiktaş'tan dünyayı sarsacak transfer! Kulübüyle anlaşma sağlandı
Jose Mourinho'dan çok konuşulacak Roma itirafı!
Fenerbahçe'den Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından sert açıklama!