Galatasaray yeni sezonu bekleyemedi! 5 yıldızlı formalar satışa sunuldu

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Galatasaray yeni sezonu bekleyemedi! 5 yıldızlı formalar satışa sunuldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de mutlu sona ulaşarak toplamda 25. şampiyonluğuna ulaştı. 5. yıldızı formasına takmaya hak kazanan sarı-kırmızılılar, 5 yıldızlı formasını da hemen satışa sundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 25. kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşarken aynı zamanda 5. yıldızı da takmaya hak kazanan ilk kulüp oldu.

4 yıldızlı dönemin sona ermesinin ardından Cimbom'da tüm ürünlerde de değişikliğe gidildi.

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GALATASARAY 5 YILDIZLI FORMANIN SATIŞINA BAŞLADI

GS Store'daki ürünlerini güncelleyen Galatasaray, 2024-2025 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu.

5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında ise daha farklı konumlanabileceği de belirtiliyor.

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