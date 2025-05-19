Galatasaray yeni sezonu bekleyemedi! 5 yıldızlı formalar satışa sunuldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Bellona Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve 25. kez mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, üst üste 3. kez şampiyonluk sevinci yaşarken aynı zamanda 5. yıldızı da takmaya hak kazanan ilk kulüp oldu.

4 yıldızlı dönemin sona ermesinin ardından Cimbom'da tüm ürünlerde de değişikliğe gidildi.

GALATASARAY 5 YILDIZLI FORMANIN SATIŞINA BAŞLADI

GS Store'daki ürünlerini güncelleyen Galatasaray, 2024-2025 formalarının da 5 yıldızlı yeni logolu versiyonunu satışa sundu.

5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında ise daha farklı konumlanabileceği de belirtiliyor.