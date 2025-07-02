Galatasaray yeni transferi Aslı Tecimer'i duyurdu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral ile davetliler katıldı.

İmzaların atılmasının ardından 25 yaşındaki oyuncu, Galatasaray TV YouTube kanalına yaptığı açıklamada, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Benim için böyle büyük bir camianın parçası olmak çok önemli. Umarım sakatlıksız güzel bir sezon geçiririz." ifadelerini kullandı.

Aslı Tecimer, geçen sezon Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde en iyi smaçör seçildi.