Galatasaray yeni transferini açıkladı

Galatasaray, yeni transferini internet sitesinden açıkladı.

Açıklamada "Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, Bulgar smaçör Martin Atanasov ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

1996 doğumlu oyuncuyla kadronun güçlendirildiği belirtilerek şöyle devam edildi:

"2020-2023 yılları arasında Ziraat Bankkart forması giyen oyuncu, profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Dobrudzha 07 ekibinde başladı. Sırasıyla VfB Friedrichshafen, Chaumont Volley-Ball 52, Ziraat Bankkart ve Lokomotiv Novosibirsk forması giyen oyuncu, 2024-2025 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele edecek.

Kulüp kariyerinde 3 Türkiye Erkekler Voleybol Ligi, 2 Türkiye Süper Kupa, 1 Almanya Kupası, 1 Bulgaristan Süper Kupa ve 1 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan oyuncu, birçok kez en iyi smaçör seçildi.

Martin Atanasov’a Galatasaray HDI Sigorta’ya hoş geldin der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz."