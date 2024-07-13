Galatasaray yeni transferini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray yeni transferini açıkladı

Galatasaray transferlerine bir yenisini daha ekledi ve resmen açıkladı.

Galatasaray, yeni transferini internet sitesinden açıkladı.

Açıklamada "Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, Bulgar smaçör Martin Atanasov ile 1 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

1996 doğumlu oyuncuyla kadronun güçlendirildiği belirtilerek şöyle devam edildi:

"2020-2023 yılları arasında Ziraat Bankkart forması giyen oyuncu, profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Dobrudzha 07 ekibinde başladı. Sırasıyla VfB Friedrichshafen, Chaumont Volley-Ball 52, Ziraat Bankkart ve Lokomotiv Novosibirsk forması giyen oyuncu, 2024-2025 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele edecek.

Kulüp kariyerinde 3 Türkiye Erkekler Voleybol Ligi, 2 Türkiye Süper Kupa, 1 Almanya Kupası, 1 Bulgaristan Süper Kupa ve 1 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan oyuncu, birçok kez en iyi smaçör seçildi.

Martin Atanasov’a Galatasaray HDI Sigorta’ya hoş geldin der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz."

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