Galatasaray yeni transferini açıkladı. Sezon sonuna kadar anlaştılar

Galatasaray, uzun forvet Michael Young ile 2024/25 sezonu sonuna kadar anlaştığını duyurdu.

İşte Sarı-Kırmızı kulübün açıklaması;

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, kadrosunu Amerikalı uzun forvet Michael Young ile 2024/25 sezonu sonuna kadar anlaşarak güçlendirdi. Geçtiğimiz sezon ligimizde Bursaspor forması ile izlediğimiz tecrübeli oyuncu Michael Young'a sarı kırmızılı renklerimize hoş geldin diyor, parçalı forması ile başarılarla dolu bir yıl diliyoruz.”

Geçen sezon Bursaspor İnfo Yatırım forması ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde oynayan Michael Young 29 karşılaşmada 13.1 sayı, 5.9 ribaunt, 3.1 asist, %56.9 saha içi isabeti ortalaması ile mücadele etti. Bursaspor forması ile Basketball Champions League'de de 6 maçta forma giyen Young 9.8 sayı, 5.8 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları ile performans sergilemişti.