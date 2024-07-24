Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Cecilia Zandalasini’yi transfer etti.

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, İtalyan forvet Cecilia Zandalasini’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 1996 doğumlu ve 188 cm boyundaki Zandalasini’nin 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Kulüp, “Cecilia Zandalasini’ye ‘hoş geldin’ diyor, şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Zandalasini, 2024 yazında WNBA takımlarından Minnesota Lynx ile WNBA Commissioner’s Cup’ı kazanarak dikkatleri üzerine çekmişti.

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