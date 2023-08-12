Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı

Galatasaray, Osmanlıspor'dan İlhami Siraçhan Nas'ı transfer etti.

Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı

Sarı-kırmızılı ekip yeni bir transfer gerçekleştirdi.

Galatasaray, Osmanlıspor'dan İlhami Siraçhan Nas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."

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