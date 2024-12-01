Galatasaray, yerli oyuncuları için harekete geçti. Maaşlara ciddi zam geliyor

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4. sırada yer alan Galatasaray, iç transferde sezon sonunu beklemeden harekete geçiyor.

TRT Spor’da yer alan habere göre, sarı-kırmızlılar, kadroda yer alan yerli oyuncuların sözleşmelerinde ciddi oranda iyileştirme yapmayı planlıyor

Bu kapsamda Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'in hem ücretlerine zam yapılacak hem de sözleşmeleri uzatılacak.

24 yaşındaki milli oyuncu Yunus Akgün, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 18 resmi karşılaşmaya çıktı. Performansıyla göz dolduran 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 6 gol atarken 2 de asit yaptı.

Okan Buruk'un "joker"i Barış Alper Yılmaz ise bu sezon Galatasaray formasıyla 20 resmi maçta boy gösterdi. 24 yaşındaki yıldız, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Sağ bek, stoper ve ön libero mevkilerinde oynayan milli oyuncu Kaan Ayhan, bu sezon Galatasaray ile şu ana kadar 16 resmi maça çıktı ve bir asist yaptı.

30 yaşındaki deneyimli savunmacı Abdülkerim Bardakcı ise Galatasaray ile 2024-2025 sezonunda 19 resmi maça çıktı. Milli oyuncu, 2 gol atarken 2 de asistte imza attı.

26 yaşındaki milli orta saha oyuncusu Berkan Kutlu ise bu sezon sarı-kırmızılı ekiple 17 resmi karşılaşmaya çıktı. Buruk'un "Görev adamı" rolünü başarıyla yerine getiren Kutlu, bu sezon henüz gol veya asist katkısı vermedi.