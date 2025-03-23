Galatasaray yıldız orta sahayı ısrarla istiyor: Tüm şartları zorlayacaklar

Süper Lig lideri Galatasaray, önümüzdeki yılın transfer harekatına daha şimdiden başladı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, Bayer Leverkusen forması giyen Arnavut asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın transferi için tüm şartları zorlama kararı aldı.

Piyasa değeri 17 milyon euro olan 32 yaşındaki ön liberonun Leverkusen'le 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak sarı kırmızılı kulüp yönetiminin hem yıldız futbolcuya hem de Leverkusen kulübüne reddedemeyeceği bir öneri sunacağı öne sürüldü.

Bayer Leverkusen'deki ilk sezonunda 50 maça çıkan ve 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Xhaka, takımının 128 senelik tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

Leverkusen, 1.86 boyundaki yıldızı 2023 yazında 15 milyon euroya transfer etmişti.