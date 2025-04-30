Galatasaray, yıldız oyuncunun transferi için Gardi’ye yetki verdi: Dursun Özbek’in hayallerini süslüyor

Kaynak: Fanatik
Galatasaray, yıldız oyuncunun transferi için Gardi’ye yetki verdi: Dursun Özbek’in hayallerini süslüyor

Galatasaray, önümüzdeki sezon kadrosunda yıldız bir oyuncuyu görmek istiyor. Sarı kırmızılı yönetim, Başkan Dursun Özbek’in hayallerini süsleyen oyuncu için menajer Gardi’ye tam yetki verdi.

Yeni sezonun transfer çalışmalarını başlatan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, hayallerini süsleyen yıldız futbolcu için George Gardi'ye tam yetki verdi.

Oblak, Xhaka ve Leroy Sane gibi isimleri listesine alan Dursun Özbek, özellikle Sane transferi için George Gardi'yi görevlendirdi.

Fanatik'in haberine göre George Gardi, Dursun Özbek'ten yetkiyi alır almaz Leroy Sane'nin temsilcisiyle bir araya geldi.

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Sane'nin menajeriyle yapılan ilk görüşmeden olumlu veya olumsuz bir sonuç çıkmasa da yıldız futbolcu Galatasaray'a soğuk değil.

Önceliği Bayern Münih'e veren Leroy Sane, Alman deviyle anlaşma sağlayamaması durumunda diğer teklifleri değerlendirecek.

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