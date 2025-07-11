Galatasaray yıldız oyuncuyu transfer etmek için indirim bekliyor!

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Galatasaray yıldız oyuncuyu transfer etmek için indirim bekliyor!

Stoper pozisyonu için Ajax'ta gözden çıkarılan Ahmetcan Kaplan için görüşmelere başlayan Galatasaray, yeni bir karar aldı. Sarı-kırmızılılar, transferi bitirmek için bonservis bedelinin düşürülmesini bekliyor.

Yeni sezonda savunma hattında bol alternatifli bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Ajax'ın genç yıldızı Ahmetcan Kaplan için kolları sıvamıştı. Cimbom, bu transfer için girişimlerini sürdürürken, Hollanda devinden talepte bulundu.

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GALATASARAY AHMETCAN KAPLAN İÇİN İNDİRİM BEKLİYOR

Ajax, 21 yaşındaki savunmacı için 6.5 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Ancak Galatasaray bu rakamı yüksek buldu. Sarı-kırmızılılar rakamın 4.5 milyon euro seviyelerine inmesini istiyor.

Ayrıca Ahmetcan'ın yıllık 2.5 milyon euroluk isteğini de 1.5 milyon euroya düşürmek için çalışmalar devam ediyor.

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