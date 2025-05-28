Galatasaray yıldızını ezeli rakibe kaptırdı!

Yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalarına devam eden VakıfBank, son olarak Galatasaray Daikin forması giyen Katarina Dangubic’i transfer etti. Sarı-siyahlıların kadrosuna kattığı Sırp smaçörün kariyerinde milli takım ile bir dünya şampiyonluğunun yanı sıra bir de Avrupa şampiyonluğu bulunuyor.

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi VakıfBank, yeni sezon kadro planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Sarı siyahlılar, bu doğrultuda Sırp smaçör Katarina Dangubic’i kadrosuna kattı.

Dangubic, Sırbistan’da başladığı kariyerinde Vizura Ruma, LKS Commercecon Lodz, Vero Volley Monza, Beijing BAIC Motor, Çukurova Belediyesi Spor Kulübü formaları giydi ve son olarak Sultanlar Ligi’nde Galatasaray Daikin’de forma giydi.

Milli takım formasıyla 2022’de dünya, 2019’da da Avrupa şampiyonu olan Dangubic, kulüp takımlarıyla da 4 kez Sırbistan Ligi şampiyonu olmayı başardı.

Bireysel olarak da birçok başarının altına imza atan Dangubic, Polonya ve Sırbistan liglerinde en iyi smaçör seçildi.