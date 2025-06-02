Galatasaray yıldızını takımda tuttu! İmzalar atıldı

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Ahmet Tümer ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban ve Takım Menajeri Mehmetcan Şamlı katıldı.

İmzaların atılmasının ardından Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban ve oyuncumuz Ahmet Tümer, Galatasaray TV YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Yönetim Kurulu Üyesi Timur Kuban, şunları söyledi:

“Ahmet ile abi kardeş gibi omuz omuza mücadele ediyor gibi hissediyorum. 1 yıl boyunca öyle hissettim. Gurur duyuyorum. Hem Milli Takımda hem Galatasarayımız da bu sene elimizden kaçırdığımız her şeyi önümüzdeki sezon kazanacağımıza eminim zaten. Formalite bir imza bu bizim için, Galatasaray için, Ahmet için. O yüzden kardeşimin yeniden bizde olmasından çok mutluyum ve çok gurur duyuyorum. Önümüzdeki yıl ucundan bıraktığımız tarihi el birliğiyle yazacağımızdan eminim.”

Yeni sözleşmeye imza atan oyuncumuz Ahmet Tümer ise şu ifadeleri kullandı.

"İMZALARI BİZ KALPLERİMİZE ÇOKTAN ATTIK"

“Formalite icabı yaptık, imzaları biz kalplerimize çoktan attık. Devam etmekten çok mutluyum. Burada hep birlikte tekrardan olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. İnşallah daha nice uzun yıllarımız olur burada. Bu formayı taşıdığım için gurur duyuyorum. Nice yıllarımıza demek istiyorum, bol kupalı yıllarımıza.

Milli Takımda da güzel bir enerjimiz var. Güzel işler başaracağımıza inanıyorum bu yıl. İnşallah hem Milli Takımda sonra döndüğümüzde de Galatasaray’da tekrar bizim yılımız olur."