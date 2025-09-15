Galatasaray yıldızıyla uzatıyor! Görüşmeler başladı

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina için harekete geçti. Cimbom, Gabonlu oyuncu ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

GALATASARAY MARIO LEMINA İLE UZATIYOR

AfricaFoot'ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki orta saha ile maaş artışıyla birlikte 1 yıllık sözleşme uzatma konusunda görüşmelere başladı.



Galatasaray'ın yakın zamanda deneyimli yıldız ile anlaşması bekleniyor. Gabonlu yıldız bu sezon 3 maçta 193 dakika süre aldı.

