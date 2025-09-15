Galatasaray yıldızıyla uzatıyor! Görüşmeler başladı

Bu yaz yaptığı transferlerle adından söz ettiren Galatasaray şimdi de iç transfere yöneldi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Mario Lemina ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.

Galatasaray, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mario Lemina için harekete geçti. Cimbom, Gabonlu oyuncu ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

GALATASARAY MARIO LEMINA İLE UZATIYOR

AfricaFoot'ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı kulüp, 32 yaşındaki orta saha ile maaş artışıyla birlikte 1 yıllık sözleşme uzatma konusunda görüşmelere başladı.

Galatasaray'ın yakın zamanda deneyimli yıldız ile anlaşması bekleniyor. Gabonlu yıldız bu sezon 3 maçta 193 dakika süre aldı.

