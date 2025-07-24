Galatasaray yine ilklerin takımı

Galatasaray rekor kıra kıra sezonun şampiyonluğunda başrolü oynayan Osimhen'i kadrosuna katmak üzere. 75 milyon euro gibi inanılmaz bir paraya Türkiye rekorunu uzun yıllar kıramayacak bir rakama geliyor. Nijeryalı oyuncunun Galatasaray oyunu üzerindeki etkisi o kadar büyük oldu ki belki Icardi'nin ilk sezonundaki performansını bile geçmiş olabilir.

Kimseyi bu kadar sevmeyiz diyen Galatasaray taraftarına Icardi'yi unuturmayı başardı. Çok büyük bir para ile sarı kırmızılı formayı giymeye devam edecek. Forma satışlarına Osimhen transferinin etkisi büyük olacak. Sarı kırmızılı yönetim rekor bonservise katkı için taraftarlarının elini cebine atmasını bekliyor.

Artık transferleri sadece yönetimler yapmıyor. Taraftarında bu konuda etkisi büyük oluyor. Bazen sosyal medyadan yapılan kötü yorumlar o transferi etkiliyor. Transferler iptal dahi ediliyor. Ancak Osimhen için taraftar öyle bir istekte bulundu ki kuşkusuz Galatasaray yönetimi sessiz kalamadı. "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" sözleri bu transferin gerçekleşmesinde önemli rol oynadı.

Ödenen bonservis bedeli çok yüksek. 75 milyon euro hiçbir Türk takımının ödediği bir rakam olmamıştı. Artık 10-20 30 değil çıta 75'e çıktı. Galatasaray bankalar birliğinden çıkarak kendi adına önemli bir gelişme yaşadı. Bu da sarı kırmızılı kulübün gelecek adına ekonomisi için kritik bir adım oldu.

Osimhen acaba bu seneki gibi Galatasaray'ı ipten alacak mı? Ama daha önemlisi Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllardır beklenen başarıya ulaşılacak mı? Avrupa'da Türk takımlarının başarısız sonuçları umarım bu sezon Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir tarafından sonlanır. Takımlarımız yüzümüzü güldüren sonuçlar alır.

Süper Lig'de şampiyonluk nereye kadar. Bir noktadan sonra gözler Avrupa'ya çevriliyor ve orda başarı isteniyor. Kendi ligimizde rekabet bir noktada sıkıcı gelebiliyor. Ünlü oyuncular ödenen rekor bonservisler meyvesini bu sene verir umarım.

Rekabetin sadece Türkiye'de kalmadığı bir sezon izleriz. Osimhen, Jhon, Orkun Kökçü gibi heyecan verici isimlerle sınırların ötesine çıkarız.